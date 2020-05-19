МОСКВА, 19 мая — РИА Недвижимость. Минстрой России планирует принять ряд мер, которые позволят упростить строительство при чрезвычайных ситуациях в стране, сообщил во вторник в интервью РИА Недвижимость замглавы ведомства Дмитрий Волков.

"Важность работы в условиях чрезвычайной ситуации в последнее время мы осознали особенно четко. Любые, даже самые совершенные правила, рассчитанные на регулярный порядок. в этом случае, как правило, не годятся", — заявил он.

По словам чиновника, при "обычном" течении инвестиционного процесса даже в самом простом случае для строительства типовой больницы из легких конструкций требуется 16-28 месяцев. При этом собственно процесс проектирования и строительства занимает 10-18% времени, а остальное уходит на вопросы, связанные с административной нагрузкой, разрешениями и оформлением необходимых бумаг.

Предлагаемые Минстроем изменения позволят сократить сроки строительства до 8-9 месяцев, причем сами проектные и строительные работы будут занимать уже 30-40% времени, подчеркнул он.

Как уточнил Волков, такого эффекта планируется добиться за счет того, что в условиях чрезвычайной ситуации все процессы, включая проектирование и строительство, можно будет осуществлять параллельно, с исключением потери времени на конкурсные процедуры. По сути, пояснил замминистра, речь идет об особом порядке реализации строительных проектов, установленном законом и не требующем каждый раз принятия схожих по сути решений.

Кроме того, в ситуациях ЧС, добавил он, упрощены будут и некоторые строительные нормы, с тем, чтобы выиграть в сроках и цене, сознательно поступившись долговечностью объекта.

"Когда мы ликвидируем последствия наводнения, пожара или эпидемии, скорость приобретает абсолютно первостепенное значение", — сказал Волков.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о стандартных гражданских объектах, строящихся в обычной жизни. "В существенном количестве строительных проектов требуется время на "предотвращение конфликтов", в том числе связанных с мнением населения. Особенно это касается жилищного и коммерческого строительства. Требуется время на качественную проверку решений, для того, чтобы избежать в будущем техногенных катастроф", — добавил он.

Полностью интервью с Дмитрием Волковым читайте на сайте https://realty.ria.ru/ в 9.30 мск.