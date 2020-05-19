МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. США готовы помогать всем странам в борьбе с COVID-19, кому это необходимо, в том числе России, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Ранее в мае палата провела онлайн встречу с послом США в России Джоном Салливаном.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема поставки груза для борьбы с коронавирусом из США в Россию, Родзянко ответил: "Конкретно, какой рейс, какое оборудование, речи не было, но было сказано, что, конечно, Штаты готовы помогать".

"Сейчас все самые страшные прогнозы о том, сколько будет больных в самих Штатах, и о том, что будет нехватка оборудования, не сбылись. В результате США могут, хотят и готовы помогать всем странам, кому это нужно и полезно, в том числе и России", — добавил он.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков накануне заявил, что Москва и Вашингтон прорабатывают вопрос отправки в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких из США. Позднее представитель администрации США сообщил, что Штаты поставят в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких в ответ на просьбу помочь в борьбе с коронавирусом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин принял его предложение поставить РФ аппараты искусственной вентиляции легких для помощи больным коронавирусом, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон уже оказывает помощь России. Госсекретарь США Майк Помпео 17 мая отмечал, что Трамп "примерно неделю назад" принял решение оказать России "серьезную помощь", направив помимо аппаратов ИВЛ оборудование для тестирования. По словам Помпео, "это оборудование уже в пути".

Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.