МОСКВА, 19 мая — РИА Недвижимость. Компания "РК Строй" получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома обанкротившейся группы "СУ-155" на юге Москвы по строительному адресу Новые Черемушки, квартал 10С, корпус 8, сообщила РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Объекту присвоен почтовый адрес Проспект 60-летия Октября, дом 17", — уточнила она.

По словам Пятовой, в доме 544 квартиры, из которых дольщикам были проданы реализованы 334. "Первое разрешение на строительство дома было выдано АО "СУ-155" еще в октябре 2007 года", — напомнила глава Москомстройинвеста.

Один из крупнейших российских строительных холдингов "СУ-155" в 2015 году объявил о неспособности завершить проекты. Компания имела обязательства перед тысячами дольщиков и пайщиков в 14 регионах России. В частности, в Москве застройщик не достроил шесть домов. Достройкой большинства жилых объектов "СУ-155" занялся структура банка "Российский капитал" (сейчас – банк "Дом.РФ") – "РК Строй".