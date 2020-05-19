МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Субсидию на поддержку занятости в размере одного минимального размера оплаты труда на работника получили 180,3 тысячи предпринимателей, всего одобрено 244,5 тысячи таких заявок, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Субсидии на поддержку занятости МСП одобрены уже 244,5 тысячи предприятиям. Сумма платежей по ним составляет 10,4 миллиарда рублей, из них 7,7 миллиарда рублей уже дошли до 180,3 тысячи предпринимателей, остальным денежные средства в ближайшие дни выплатит Федеральное казначейство", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба министерства, по данным ФНС, по состоянию на 18 мая 2020 года подано 472,8 тысячи заявлений, 311 тысяч отвечают всем необходимым критериям.

"Общее количество организаций, отвечающих критериям выплаты субсидии, составляет 1,3 миллиона организаций и индивидуальных предпринимателей. Заявки на субсидию принимаются ФНС в дистанционном формате (через личный кабинет налогоплательщика либо почтой). На сайте размещен сервис автоматической проверки соответствия условиям получения субсидии", — напомнили в Минэкономразвития.

Субсидию в размере одного МРОТ на сотрудника могут получить малые и средние компании, а также индивидуальные предприниматели, работающие в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, если по состоянию на 1 марта у них не было недоимок и они не находятся в состоянии банкротства.

Кроме того, численность работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, должна составлять не менее 90% от количества работников в марте, и заявитель должен был вовремя представить отчетность о численности сотрудников за март 2020 года.

Для организаций с численностью сотрудников девять человек и менее снижение числа работников не должно составить более чем на одного человека по отношению к марту 2020 года.