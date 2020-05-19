МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 263, до 299 941, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 9 263 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе 43,1% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве —3 545, Подмосковье — 898, в Санкт-Петербурге — 453, в Нижегородской области — 260.

Также выявлены в Свердловской области — 138 случаев, 131 в Ростовской области, в Калужской — 114.

За сутки в РФ выписаны 5 921 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 76 130 человек.

В России за сутки умерли 115 человек с COVID-19, за все время скончались 2 837, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.