МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Сотрудников уральского завода, который производит аппараты ИВЛ, пытались подкупить для раскрытия информации о предприятии и дискредитировать его, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех").

Ранее в Telegram-каналах была опубликована информация о том, что неназванному сотруднику завода прислали СМС с просьбой рассказать свою версию событий в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли возгорания, за вознаграждение.

"Действительно, зафиксированы попытки подкупа сотрудников УПЗ. Сотрудникам предлагали деньги в обмен на любую информацию, которая могла бы дискредитировать предприятие в СМИ. В настоящее время проверкой этих эпизодов занимается служба безопасности завода", — сказали в КРЭТ, куда входит "Уральский приборостроительный завод".

Там отметили, что в ближайшее время госкорпорация планирует направить обращение по данным фактам в правоохранительные органы.

Росздравнадзор 13 мая приостановил использование в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года на АО "Уральский приборостроительный завод". Они поставляются на рынок с 2012 года. По данным Росздравнадзора, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая, погибли в общей сложности шесть пациентов. СК начал проверку на уральском заводе.