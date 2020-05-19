МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. США и Канада договорились о продлении ограничений на пересечение границы из-за коронавируса до 21 июня, сообщил канадский премьер Джастин Трюдо.

Ранее США продлили до 20 мая ограничения на въезд из Канады и Мексики, введенные в свете пандемии коронавируса. Изначально эти меры были рассчитаны до 20 апреля.

"Позвольте мне начать это утро подтверждением того, что Канада и США еще раз согласились продлить на 30 дней действующие на границе меры", — заявил Трюдо журналистам.

Ограничения касаются въезда тех, чья поездка не считается необходимой или у кого нет должным образом оформленных документов.

Ограничения не распространяются на грузоперевозки или на авиаперелеты, но затрагивает поездки на паромах и по железной дороге. Запрещаются туристические поездки, при этом возвращающимся из такой поездки разрешат пересечь границу.