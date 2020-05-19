МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник снизились в пределах 1%, кроме немецкого DAX, после роста на 4-5% днем ранее, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,77%, до 6002,23 пункта, французский CAC 40 — на 0,89%, до 4458,16 пункта, немецкий DAX вырос на 0,15%, до 11075,29 пункта. В понедельник индексы выросли на 4,3-5,6%.

Ралли рынков днем ранее было вызвано позитивными новостями по возможному лечению коронавируса. Биотехнологическая компания Moderna Inc тогда заявила о том, что созданная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты при клинических испытаниях.

Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Безработица в Великобритании в январе-марте 2020 года неожиданно сократилась до 3,9% с уровня декабря-февраля в 4%, хотя аналитики ожидали роста индикатора до 4,4%.

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае вырос до 51 пункта с 28,2 пункта в апреле при прогнозе в 32 пункта, согласно данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Такая статистика поддержала немецкий DAX.

Трейдеры также оценили данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), организация сообщила ранее о рекордном падении продаж новых автомобилей в ЕС в апреле за всю историю. Продажи в отчетном месяце рухнули в 4,2 раза, до 270,7 тысячи штук, а за первые четыре месяца 2020 года показатель снизился на 38,5%, до 2,75 миллиона штук.