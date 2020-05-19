МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Цена на маски в России будет снижаться, такое мнение выразил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Я уверен, что цена на маски дальше будет снижаться", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Отвечая на вопрос, вернется ли цена на маску к 5-7 рублям, которые были до пандемии, замглавы Минпромторга сказал: "Безусловно, когда закончится пандемия — скорей бы это уже произошло — цена маски вернется к этому значению, потому что просто на нее не будет спроса".

"А количество линий, которые сейчас завезены и смонтированы, позволят нам производить объем этих предметов в гораздо большем количестве, чем нужно в обычной жизни. Поэтому, безусловно, цена вернется к той, которая была до коронавирусного периода", — добавил Евтухов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на прошлой неделе сообщил, что Россия решила проблему с обеспечением граждан масками, их производство в стране в июне вырастет с 9 до 11 миллионов штук в сутки.