МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Порядка 4 миллионов масок в сутки в России продают аптеки, сетевые магазины и мелкая розница, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"В крупных торговых сетях, которые сегодня занимают порядка 30% российского рынка, продается 1,5 миллиона масок в сутки. Можно с поправочным коэффициентом понять, сколько продается в целом по стране. Информацию по продажам масок в аптеках мы получаем из Федеральной налоговой службы, за вчерашний день было продано около 1,6 миллиона масок. Досчетом сделать до мелкой розницы, будет порядка 4 миллионов масок в сутки — то, что покупают наши граждане", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас объем масок, который отшивается в регионах, падает, и связано это с тем, что излишнего, ажиотажного спроса на маски нет", — добавил Евтухов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 15 мая сообщил, что Россия решила проблему с обеспечением граждан масками, их производство в стране в июне вырастет с 9 до 11 миллионов штук в сутки.