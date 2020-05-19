ЛОНДОН, 19 мая /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритания удивлена несбалансированными требованиями к торговой сделке по Brexit со стороны ЕС, что замедляет переговоры и достижение соглашения, Лондон призывает Брюссель к справедливому подходу к сделке. Соответствующее обращение во вторник сделал глава группы британских переговорщиков Дэвид Фрост в письме своему коллегу в ЕС Мишелю Барнье.

Третий раунд торговых переговоров завершился 15 мая, однако существенного прогресса стороны не достигли. По мнению Фроста, процесс замедляется несбалансированными требованиями к условиям будущего торгового соглашения, выдвинутыми Брюсселем. В письме представитель британской стороны указал на пункты позиции ЕС, которые не способствуют быстрому достижению торговой сделки.

По мнению Фроста, предлагая свою позицию, Лондон опирался на существующие торговые договоренности между ЕС и другими странами. При этом Британия не стремится остаться частью Единого европейского рынка или Таможенного союза, поскольку это "не отвечает интересам Великобритании".

Предложенная Лондоном позиция по свободной торговле близка к существующей торговой сделке ЕС с Канадой и Японией, а проект по сотрудничеству в области рыболовства — к соглашению ЕС с Норвегией, привел примеры Фрост.

"Учитывая это, мы находимся в недоумении, что ЕС вместо того, чтобы стремиться к быстрому урегулированию качественного набора соглашений с близким экономическим партнером, настаивает на дополнительных, несбалансированных и беспрецедентных положениях", — подчеркнул переговорщик.

ЕС не желает брать в качестве примера положения существующих соглашений о свободной торговле, добавил Фрост. Это относится к сотрудничеству в таких отраслях, как автомобилестроение, лекарственные средства, органические вещества и химические вещества, финансовые услуги и ряд других.

"Нам трудно понять, что делает Великобританию уникальной среди ваших торговых партнеров, настолько недостойной того, чтобы предлагать такие хорошо продуманные соглашения, которые являются обычным явлением в существующих соглашениях о свободной торговле", — обратился Фрост к Барнье.

Возникли разногласия и по поводу тарифов на ввозимые товары и условия их установления. Так, по оценке Лондона, ЕС закрепляет за собой единоличное право вводить тарифы на торговлю с Британией.

"Вы должны понимать, что это положение, которое не могла бы подписать ни одна демократическая страна, поскольку это означало бы, что британский народ не может определять свои собственные правила для поддержки собственных отраслей в собственном парламенте", — говорится в письме.

Фрост отметил, что сделка, которую предлагает ЕС, выглядит "не как справедливые отношения свободной торговли между близкими экономическими партнерами, а относительно низкокачественное торговое соглашение, заключающееся в беспрецедентном надзоре со стороны ЕС за нашими законами и институтами".

"Я по-прежнему убежден, что для нас было бы очень просто согласовать современное и высококачественное соглашение о свободной торговле и другие отдельные соглашения, подобные тем, которые вы согласовали с другими близкими партнерами по всему миру, и что мы могли бы сделать это быстро", — подчеркнул представитель британской стороны.

Ожидается, что следующие два раунда переговоров между сторонами состоятся в июне и июле в формате видеоконференций из-за пандемии коронавируса. Стороны намеревались согласовать торговую сделку до конца текущего года.

Если документ не будет принят, то стороны "разойдутся", прервав все отношения и взаимодействие.