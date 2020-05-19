МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил о формировании специальной межведомственной рабочей группы по вопросам создания новых особых экономических зон (ОЭЗ), сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

Трутнев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросу создания новых особых экономических зон.

"По словам вице-премьера, для рассмотрения вопросов создания особых экономических зон и обсуждения эффективности их работы будет сформирована специальная межведомственная рабочая группа", — говорится в сообщении.

"Она будет более расширенной по отношению к составу сегодняшнего совещания. Мы включим туда представителей Министерства финансов РФ, надзорных и правоохранительных органов, других структур", — передает слова Трутнева пресс-служба аппарата.

Трутнев поручил Минэкономразвития разработать и представить проект акта правительства РФ о создании данной межведомственной рабочей группы и утверждения ее первоначального состава.

"Когда мы создаем особую экономическую зону, должны быть объединены усилия как минимум трех субъектов. Это сам инвестор, власти региона и федеральное правительство. Принципиально важна позиция губернатора. Принципиально важна экономическая обоснованность проекта, наличие у него источника финансирования. Задача простая: мы не должны создавать "пустые" особые экономические зоны", — передает слова Трутнева пресс-служба полпредства.

По словам вице-премьера, особые экономические зоны создаваться впрок не будут.

"Создавать такие зоны надо только тогда, когда гарантированно есть инвестор, этот инвестор понимает, что делает, у него есть источники для финансирования проекта, когда губернатор поддерживает этот инвестиционный проект, когда понятно, что проект на всех его этапах реализации будут поддерживать федеральные, региональные и муниципальные власти. Это повышает уровень ответственности. Мы не просто регистрируем особую экономическую зону и идем дальше. Мы будем заниматься всеми вопросами, которые необходимо решить для работы инвестора", — отметил Трутнев.

По итогам совещания было принято решение одобрить создание трех особых экономических зон: "Алга" в Республике Башкортостан, "Кулибин" в Нижегородской области и "Саратов" в Саратовской области.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на совещании представил предложение о создании в регионе портовой ОЭЗ. Он отметил, что получены письменные подтверждения от пяти компаний – потенциальных резидентов и двух компаний инфраструктурных инвесторов – о намерениях реализовать на ее территории свои инвестиционные проекты.

"Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития, Минфину совместно с правительством Астраханской области дополнительно проработать и представить в правительство РФ согласованные предложения об источниках финансирования строительства объектов инфраструктуры создаваемой портовой особой экономической зоны в Астраханской области", — говорится в сообщении.