ВАШИНГТОН, 19 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подписал во вторник указ, предписывающий федеральным ведомствам отменять или приостанавливать действие регламентов, которые мешают восстановлению экономики после коронавируса.

"Я подпишу президентский указ, предписывающий федеральным ведомствам использовать все полномочия, чтобы отменить, приостанавливать действие или упразднять регламенты, которые мешают экономическому развитию. И мы хотим это так и оставить", — сказал перед подписанием Трамп.

Трансляция церемонии подписания шла на сайте Белого дома.

По его словам, указ предписывает проверить сотни регламентов, которые уже были приостановлены из-за коронавируса, и сделать эту приостановку постоянной, где это возможно.