МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Туристический сектор России начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов РФ с 1 июня, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

"Что касается поэтапного выхода у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы", — сказала Догузова.

Глава ведомства отметила, что правила могут отличаться в зависимости. Она выразила надежду, что в течение ближайших 10 дней эти правила будут уточнены, но речь идёт прежде всего о санаторно-курортных учреждениях с медицинской лицензией.

"В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это первый этап выхода из карантинных мер", — уточнила руководитель Ростуризма.