МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Федеральное агентство по туризму совместно с Роспотребнадзором работает над смягчением рекомендаций по безопасности для санаториев, сохраняя заботу о безопасности людей, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

"Мы с Роспотребнадзором совместно работаем над тем, чтобы все-таки рекомендации к санаториям были несколько иными, не были чрезмерными при полном соблюдении безопасности людей", — сказала Догузова.

Она добавила, что в ряде регионов речь идёт о коттеджном размещении туристов и в апарт-отелях.