МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд против Банка Англии, чтобы добиться возвращения хранящихся в нем слитков золота на 930 миллионов евро, необходимых властям для борьбы с коронавирусом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ, переданный в суд.

В конце января агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом. Позже Мадуро заявил, что в Банке Англии хранится 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям.

В апреле Венесуэла не смогла добиться того, чтобы Банк Англии ответил на запрос о продаже части венесуэльских слитков для передачи полученных средств в фонды Программы развития ООН, которые помогут стране в борьбе с коронавирусом.

Средства от продажи слитков должны пойти на закупку медицинского оборудования, лекарств и продуктов питания в рамках "чрезвычайной ситуации с COVID-19" в Венесуэле, сообщается в документе.

"Проволочки со стороны Банка Англии серьезно препятствуют усилиям Венесуэлы и ООН побороть коронавирус в стране", — заявил адвокат Сарош Зайвалла, представляющий Центральный банк Венесуэлы в суде.

Число случаев заражения коронавирусом в Венесуэле достигло 618, десять человек скончались.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.