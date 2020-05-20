МОСКВА, 20 мая — РИА Недвижимость. Власти Москвы выделили на достройку проблемных ЖК "Царицыно" и "Терлецкий парк" более 12 миллиардов рублей, рассказала РИА Недвижимость глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Город выделил 12,7 миллиарда рублей на достройку двух очередей ЖК "Царицыно", включая корпус 35, и ЖК "Терлецкий парк", — сказала она.

Пятова пояснила, что направить денежные средства застройщику, которым является АО "Мосотделстрой №1", позволяет распоряжение правительства Москвы от 13 мая №276 о приобретении в собственность города Москвы акций АО.

"Решение приобрести акции АО "Мосотделстрой №1" позволит обеспечить финансирование мероприятий по завершению строительства двух жилых комплексов и восстановить права дольщиков", – сообщила глава комитета.

На достройку первой и второй очередей ЖК "Царицыно", подведение коммуникаций и оплату договоров с ресурсоснабжающими организациями городской застройщик получит 9,4 миллиарда рублей, на первоочередные мероприятия по корпусу 35, то есть приобретение объекта с торгов, обследование и проектно-изыскательские работы, выделено еще 1,2 миллиарда рублей.

На проведение обследования, проектно-изыскательских и первоочередных строительно-монтажных работ в ЖК "Терлецкий парк" на Новогиреевской улице, владение 5 на востоке города АО "Мосотделстрой №1" получит 2,1 миллиарда рублей.

Как отметила Анастасия Пятова, озвученные цифры – это далеко не все средства, которые застройщик получит для полного завершения строительства ЖК "Царицыно", в частности корпуса №35 и ЖК "Терлецкий парк".

Ранее сообщалось, что кроме жилья в ЖК "Царицыно" на 6-й Радиальной улице, владение 7 город достроит социальные объекты. Затраты на возведение трех детских садов и трех общеобразовательных школ уже включены в Адресную инвестпрограмму города.