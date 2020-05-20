МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Американская компания Johnson & Johnson сообщила, что прекратит производство в США и Канаде детской присыпки на основе талька, которая стала поводом для многочисленных судебных исков к производителю.

"Компания решила окончательно прекратить производство приблизительно 100 наименований продукции…, включая детскую присыпку Johnson's Baby на основе талька. Это решение будет действовать только в США и Канаде", — говорится в заявлении компании.

Компания отметила, что спрос на детскую присыпку Johnson's Baby в Северной Америке снижается в значительной степени из-за изменений в привычках потребителей, а также "подпитывается дезинформацией относительно безопасности продукта и постоянными исковыми разбирательствами".

"Johnson & Johnson остается твердо уверенной в безопасности детской присыпки Johnson's Baby на основе талька. Десятилетия научных исследований медицинских экспертов во всем мире подтверждают безопасность нашего продукта", — добавили в компании.

По данным издания Wall Street Journal, по состоянию на март в суды США поступили иски к компании Johnson & Johnson от порядка 19,4 тысячи истцов. Истцы утверждают, что присыпка данного производителя вызывает рак яичников, а также мезотелиому — достаточно редкую разновидность рака, которая обычно вызывается под воздействием асбеста.

Агентство Рейтер в конце 2018 года опубликовало собственное расследование о следах асбеста в детской присыпке Johnson & Johnson, которая приводила к возникновению онкологических заболеваний у пользовавшихся этой продукцией людей. Агентство сообщило, что в компании на протяжении десятилетий знали о содержании в тальке примесей асбеста, но скрывали эти факты как от властей, так и от общественности.