(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Правило из исключений — Полностью вернувшийся к исполнению своих обязанностей премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на совещании у президента Владимира Путина сообщил о готовности правительства в ближайшее время представить национальный план восстановления экономики.

— Банкротных дел орган — Для защиты государственных интересов Минэкономразвития предлагает дать властям больше контроля в делах о банкротстве отдельных юрлиц — стратегических предприятий, компаний с крупной налоговой задолженностью и организаций с госучастием. Ведомство разработало проект, по которому проверять их на наличие признаков фиктивного или преднамеренного банкротства будет специальный госорган.

— За мир без амбиций и контрибуций — 19 мая состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета, на котором президент России вступил в спор с премьером Армении, а главное с президентом Белоруссии, по поводу цен на газ для членов объединения.

— ТЭКу помогут добрым словом — "Ъ" узнал подробности решений по итогам совещания у президента Владимира Путина 29 апреля о влиянии коронавируса на ТЭК. Так, генкомпаниям так и не удалось добиться отмены моратория на начисление штрафов за неоплату ЖКУ — эта мера исключена из перечня поручений.

— Штрафы стирают с бумаги — Минкомсвязь подготовила законопроект о переводе в электронный формат всех уведомлений от государства гражданам и организациям, например, о начисленных штрафах и пенях. По официальным данным, в 2019 году было направлено почти 600 миллионов уведомлений, что обошлось бюджету в 22 миллиарда рублей.

— Коллективное финансовое — Как стало известно "Ъ", Ассоциация банков России (АБР) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) решили объединить усилия и убедить ЦБ отказаться от новой концепции ипотечного страхования. Ранее регулятор предложил возложить на банки обязанность за свой счет страховать заемщиков.

— Зарплатные субсидии вселили оптимизм — Деловые настроения бизнеса продолжают ухудшаться, следует из опроса Центра стратегических разработок (ЦСР). При этом сдерживающим фактором для негативных оценок стали трудовые отношения. Субсидии правительства дают эффект — компании все реже заявляют о готовности сокращать сотрудников и их зарплаты.

— Преподаватели предпочитают поближе — Большинство педагогов российских вузов видят дистанционное обучение исключительно как дополнение к традиционному образованию и обеспокоены, что переход в онлайн приведет к падению качества знаний, профанации и разрушению системы высшего образования в России.

— ЕАЭС сошелся на противоречиях — За время работы над стратегией евразийской интеграции на 2020–2025 годы — она обсуждается странами-членами ЕАЭС как минимум с 2018 года — участникам союза так и не удалось договориться о совместном плане действий.

— Депутаты пошли на "тест-драйв" — Семь депутатов Госдумы зарегистрировались для участия в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборах в региональные и городские законодательные органы власти, которые состоятся осенью этого года.

— Дистанционная дипломатия — Министры иностранных дел 11 стран Совета государств Балтийского моря (СГБМ) во вторник провели консультации по видеосвязи. Об их итогах журналистам рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. В частности, он напомнил, что российские военные на период пандемии COVID-19 отказались от проведения учений вблизи линии соприкосновения со странами НАТО.

— Невыплаты врачам стали уголовными — Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о халатности по факту невыплаты компенсаций медикам города Армавира, которые три дня назад выложили в интернет ролик о том, что ни один сотрудник скорой помощи не получил ни копейки за работу в условиях пандемии COVID-19.

— Ассамблея ВОЗ симулировала согласие — Мировое сообщество утвердило общий план борьбы с вирусом SARS CoV-2 и решило выяснить его генезис: на завершившейся в Женеве 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения консенсусом была принята резолюция, призывающая к "открытому, прозрачному и независимому" расследованию обстоятельств происхождения нового коронавируса и путей его передачи от животных к человеку.

— Аэропортам заплатят за потерянных пассажиров — Российские аэропорты во втором квартале получат компенсации из расчета 195,4 рубля на каждого утраченного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Правила распределения субсидии разработал Минтранс. Учитывая, что правительство собирается выделить аэропортам 10,1 миллиарда рублей во втором квартале, субсидий хватит, если пассажиропоток упадет не более чем на 92%.

— Маски не хотят срывов — На фоне острой потребности в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) в связи с распространением COVID-19 их производители решили попытаться обратить на себя внимание властей. Включающая более 500 предприятий ассоциация СИЗ просит вице-премьера Татьяну Голикову разработать стратегию развития отрасли на ближайшие 20 лет.

— Диваны заждались магазинов — Карантинные мероприятия вынудили российские мебельные предприятия сократить производство на 80%, но продавать у них не выходит и сохранившийся объем. Для преодоления кризиса Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) просит власти возобновить работу ключевого канала продаж — специализированных мебельных центров.

— Поддержка дошла до управляющих — Международные портфельные управляющие начинают с большим оптимизмом смотреть на ближайшее будущее мировой экономики. Этому способствовала масштабная финансовая поддержка со стороны ведущих мировых регуляторов, а также смягчение карантинных мер в Европе и США.

— Перекрестное субсидирование застряло в сетях — Как выяснил "Ъ", у регуляторов энергорынка не получается выполнить поручение правительства по сокращению объемов перекрестного субсидирования в электросетях, когда бизнес доплачивает за низкие тарифы населения. По предложению ФАС объем субсидии уже в 2021 году может вырасти на 10 миллиардов рублей.

— Инвесторы ищут пострадавших — Skolkovo Ventures, управляющая средствами IBS, РЖД и сооснователя Qiwi Сергея Солонина, намерена вложить до 2,5 миллиарда рублей в технологические проекты, развитие которых замедлилось из-за коронакризиса. Структура предложит мезонинное финансирование для компаний с годовым оборотом более 100 миллионов рублей.

— Под геологию подводят "Основу" — Площадка геологоразведочного университета имени Орджоникидзе на юго-западе Москвы, которая почти 15 лет оставалась незастроенной, может оказаться под контролем группы "Основа" экс-владельца "Мортона" Александра Ручьева.

— "Людям есть надо и в кризис, и без кризиса" — Совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин о страданиях крестьян и оптимизме машиностроителей.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Из какого теста — В Москве объявили о начале широкого бесплатного тестирования жителей на антитела к коронавирусу. Многие путаются: какие тесты бывают, зачем они нужны и в каких случаях человек обязан пройти анализ. На эти и другие вопросы "РГ" ответил эпидемиолог Александр Горелов.

— Белая халатность — В Армавире возбуждено первое уголовное дело о невыплате медработникам стимулирующих выплат в период распространения коронавирусной инфекции. Прокурорская проверка выявила ряд нарушений со стороны руководства больницы.

— Снова сидят дома — Еще несколько регионов, которые ослабили режим самоизоляции, вынуждены вернуться к строгим мерам. Первой была Белгородская область, где выросло число выявленных случаев коронавируса. Теперь к ней присоединились Свердловская, Саратовская области и Калининград.

— Ошибка не вышла — Пленум Верховного суда России впервые в истории провел заседание в дистанционном режиме. Обсуждался проект постановления о рассмотрении административных дел в апелляционной инстанции. Отныне дела между судьями распределяет программа с учетом их нагрузки и специализации.

— Ни молла, ни двора — Банкротство торговых центров из-за пандемии грозит снижением зарплат и увольнениями 6,3 миллиона человек, вовлеченных в эту отрасль. Даже при завершении карантина к началу лета ТЦ вряд ли смогут обеспечить трафик платежеспособных покупателей на уровне 2019 года.

— Формула рынка — Во вторник лидеры Евразийского экономического союза провели видеосаммит. На повестке стояла Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Документ одобрили, но отправили на доработку.

— Защита без помех — Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко призвал обеспечивать участие защитников в судопроизводстве по назначению в полном объеме. В организации мониторят ситуацию и отмечают ряд проблем.

— Лекарство от сбоев — Выплаты медикам должны быть прозрачны и понятны, также нужно отладить постоянный мониторинг и обратную связь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время видеосовещания.

— Реакция на вирус — Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев анонсировал изменения в идеологии и предвыборной платформе партии в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что мир изменился, и возврата к прежнему уже не будет: партия должна на это реагировать.

— Включить в Сеть — Дистанционное обучение может стать законной формой получения образования при введении режимов чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. Группа сенаторов предложила дополнить соответствующей нормой закон "Об образовании".

— Слагаемые суммы — Семья с двумя детьми сможет получить больше 100 тысяч рублей государственной поддержки за три месяца. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Наша главная задача — помочь семьям с детьми", — заявил он.

— Полная бочка нервов — Нынешний уверенный рост нефтяных котировок не означает выздоровления рынка, а лишь свидетельствует об усталости от пандемии и о надеждах на скорое восстановление спроса на энергоресурсы. Опасность очередного падения цен на нефть сохраняется.

— Нормализация деловой жизни — Недавно президент Владимир Путин поручил правительству подготовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и экономического роста.

— Лишняя статья — МВД не поддержало предложение ввести отдельную уголовную ответственность за кражу сим-карт и социальную инженерию. Действующих мер достаточно даже для борьбы с новыми видами преступлений, уверены в ведомстве.

— Опасные связи — Минпромторг предлагает ограничить, а по ряду позиций — и вовсе запретить госзакупки иностранной электроники. В ведомстве уверены, что российским производителям хватит ресурсов, чтобы заместить большую часть импортных поставок компьютерного оборудования.

— Плоды ограничений — В ограничении экспорта продовольственных товаров больше нет необходимости — страны ЕАЭС обеспечивают себя основными сельхозтоварами. О том, как страны поддерживают друг друга и от поставок каких продуктов зависит Россия, рассказал "РГ" министр по АПК ЕЭК Артак Камалян.

— Золотая лихорадка — На золотодобывающем предприятии в Северо-Енисейском районе произошла вспышка COVID-19. Коронавирус выявлен у 805 вахтовиков. Минобороны оперативно перебросило в район около 100 единиц спецтехники и свыше 200 военнослужащих.

— Утка по-немецки — Немецкий ресторан был лишен мишленовской звезды, после того как его шеф написал в своем аккаунте в Facebook, что китайцы в его заведении не приветствуются. Напомним, что "Красный гид Мишлен" — это перечень ресторанов с лучшей в мире кухней.

— Ночью не беспокоить — В СМИ и соцсетях идут дискуссии на тему, насколько оправдан в пору пандемии в столице запуск мобильного приложения "Социальный мониторинг". Его устанавливают на смартфоны тем, кто переносит коронавирус легко и потому может не ложиться в больницу.

— Яблоко раздора — Власти США и компания Apple обменялись новыми выпадами в споре о том, где должна проходить грань между сохранностью личных данных и борьбой с терроризмом. "РГ" попыталась разобраться, что стоит за этим спором и кто послужил поводом для него.

— Претензий нет — Служба безопасности Украины признала потерпевшим Сергея Стерненко, совершившего преднамеренное убийство. Почему дело бывшего лидера запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" является знаковым для Украины — в материале "РГ".

— Европу зальют деньгами — Два ведущих "локомотива" экономики ЕС — Германия и Франция — объявили о создании фонда в 500 миллиардов евро для восстановления подорванной эпидемией коронавируса экономики Евросоюза. Беспрецедентная по своему масштабу франко-германская инициатива стала ответом на разногласия внутри ЕС из-за нежелания "богатого севера" помогать менее благополучным европейцам-южанам, а также призвана смягчить надвигающуюся на "единую Европу" экономическую рецессию.

— Экзамен на "корону" — Директор немецкой гимназии "Каролинум" запустил небывалый эксперимент: дважды в неделю он сам, его коллеги и ученики перед уроками проходят тестирование на коронавирус. Это якобы поможет вовремя выявить заболевших и избавить от соблюдения правила дистанцирования.

— Приносите ваши гены — Почему мировая наука оказалась не готова к атаке коронавируса и кто первым сможет найти способы дать ей отпор? Эти и другие вопросы "РГ" обсудила с научным руководителем проекта "Биотехнологический кампус" профессором Константином Севериновым.

— Нейтрино из черной дыры — Эта работа российских ученых может стать прорывом в физике. Речь идет о самой разыскиваемой в истории физики элементарной частице — нейтрино. Она подозревается в нарушении почти всех законов физики. Без нее во Вселенной, кроме света, не было бы ничего — ни материи, ни людей.

— В доктора идут онлайн — Ректор МГУ академик Виктор Садовничий утвердил нормативные документы, позволяющие проводить в удаленном онлайн-режиме защиту диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Чтобы реализовать такую возможность на практике, университет разрабатывает собственное технологическое решение, сообщает пресс-служба вуза.

— Одна из миллиона — Ученые из России, Финляндии и Италии создали прибор, который анализирует выдыхаемый воздух и с высокой точностью выявляет людей с хронической обструктивной болезнью легких. Диагностика данного заболевания очень сложна, но "электронный нос" кардинально меняет ситуацию.

— Без слез и поцелуев — Последний звонок — одно из тех событий, что остаются в памяти на всю жизнь. Но запрет на массовые мероприятия перечеркнул все планы выпускников. Корреспонденты "РГ" выяснили, что все-таки придумали в разных уголках России, чтобы этот праздник получился.

— Надел в помощь — В Тверской области в помощь людям, потерявшим из-за пандемии коронавируса заработки, бесплатно раздают картофельные наделы.

— Покруче Хеопса — Находку, претендующую на научное открытие, сделали уральские туристы: в ханты-мансийской глуши они разглядели со спутников необычную гору, похожую на пирамиду.

— Сокровище степей — Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России. По оценкам специалистов, в степной республике находятся крупные залежи углеводородов. Часть из них была разведана в советские годы, но основные месторождения еще предстоит найти.

— Премия за безработного — В Оренбургской области работодателям за каждого трудоустроенного безработного будут платить "премии" — 18 тысяч рублей в месяц в течение полугода. При этом зарплата нового сотрудника должна быть не ниже МРОТ, а трудоустроить его должны на срок не менее года.

— Час призыва — С 20 мая военкоматы начнут отправлять призывников в войска — именно такую дату определили в Минобороны РФ. В ведомстве говорят, что главное — так организовать набор 135 тысяч новобранцев, чтобы в строю не оказалось ни одного инфицированного военнослужащего.

— Чистка в горах — Большой отряд из 140 человек МЧС России уже завтра приступит к работе по масштабной дезинфекции в республике Дагестан. Ожидается, что за сутки 26 единиц специальной техники преодолеют расстояние до Махачкалы и тут же частично выдвинутся в районы и аулы.

— Весна Патриарха — Лидер "Аквариума" Борис Гребенщиков 15 мая даст "квартирный" концерт из Лондона вместе с бас-гитаристом группы Александром Титовым. Выступление БГ будет транслироваться на мультимедийном сервисе "Окко".

— Под знаком стрельца — Герои спорта для его любителей всегда остаются лишь героями, созданными для того, чтобы совершать подвиги. Остальное зрителей волнует редко, может, потому, что их приучили интересоваться лишь голами-очками-секундами.

— "Зосталася тільки Надія одна" — Указ президента Украины за номером 184/2020 о санкциях против российских физических и юридических лиц в интересах национальной безопасности и обороны вызвал живую реакцию как в Москве, так и в Киеве. Вполне естественную и необычайно эмоциональную.

— Таблетки от хандры — Известный продюсер Владимир Есинов анонсировал начало работы над новой картиной — молодежной комедией "Флэшмоб". Некоторое время назад он закончил фильм "Клятва" — реальную историю главврача Симферопольской больницы Наума Балабана.

— Студент и профессор: встретимся в онлайне?— Предстоящее лето станет для вузов непростым периодом, требующим решения множества задач. О том, как подавать документы и как сдавать вступительные экзамены, "РГ" поговорила с директором Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорем Барцицем.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Врачебная война: когда решится проблема с выплатами медикам — Проблемы с выплатами надбавок медицинским работникам решаются очень медленно. Главное препятствие — руководство больниц на местах, самостоятельно выбирающее, кто имеет право на эти деньги. Об этом "Известиям" рассказали сами врачи.

— Пламя незнакомое: кто сжигает старинные усадьбы в Новой Ладоге — Город-музей Новая Ладога в Ленинградской области потерял две жемчужины деревянной архитектуры XIX века. Впрочем, здания, хотя и имели статус объектов культурного наследия, находились в заброшенном состоянии. Кто стоит за поджогами, остается пока невыясненным.

— Домашняя забота: 17% компаний хотят сохранить удаленный режим труда — Каждая шестая компания планирует оставить на удаленной работе часть своего коллектива даже после снятия ограничений. Это показал опрос "Работы.ру", проведенный для "Известий".

— Пал или пропал: как изменилась в этом году карта лесных пожаров — Всемирный фонд дикой природы составил рейтинг регионов, в которых в этом году изменился сценарий лесных пожаров. Ситуация прошлого года в Сибири, где горели более 5 миллионов гектаров леса, может не только повториться, но и усугубиться, считают эксперты. А вот, например, в Амурской области, где строго контролируют запрет на пал сухой травы, обстановка явно стала лучше.

— Нулевое участие: в ГД призвали рефинансировать ипотеку обманутых дольщиков — В Госдуме попросили обязать банки не отказывать обманутым дольщикам в рефинансировании ипотеки. С такой инициативой в ДОМ.РФ и ЦБ обратился депутат Александр Якубовский (письма есть у "Известий"). Пострадавшие дольщики массово жалуются на отказы в снижении процентов по кредитам, которые выдавались несколько лет назад, когда ставки были в полтора раза выше.

— Боль земли: вирусные ограничения обернулись потерями доходов для 65 регионов — Доходы российских регионов в марте и апреле сократились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты "Известий" на основе статистики Минфина и Казначейства. В общей сложности субъекты, не считая помощи из федерального центра, заработали 2,2 триллиона рублей. С сокращением поступлений столкнулись 65 регионов.

— Игра по-крупному: спрос на товары для досуга вырос в два раза — Книги, товары для досуга, игры, а также наборы для хобби и творчества стали самыми популярными товарами в интернете в апреле. Спрос на них, по сравнению с мартом, вырос более чем вдвое.

— Три как два: в кабмине обсуждают смягчение условий для досрочных пенсий — В правительстве в качестве антикризисной обсуждается мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию. Такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин.

— Продавай американское: Уоррен Баффет ожидает финансового краха в США — Компания инвестора-миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway начала распродавать акции американских корпораций. В список подлежащих реализации попали большинство крупнейших авиакомпаний и инвестиционный банк Goldman Sachs. Такое поведение является крайне нетипичным для одного из богатейших людей мира — он всегда настаивал на том, что полон уверенности в американском крупном бизнесе, даже в разгар мирового кризиса 2008 года.

— Платежные каникулы: банки просят на год отсрочить подключение к СБП — Коронавирус может на год отрезать клиентов малых банков от бесплатных переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Кредитные организации с универсальной лицензией хотят сдвинуть срок обязательного подключения к сервису до 1 октября 2021 года.

— Головокружение без успехов: как Зеленский провел год на посту президента — Первый год правления президента Владимира Зеленского принес больше разочарований, нежели очевидных успехов и провалов для Украины. Об этом заявили опрошенные "Известиями" политики и эксперты.

— Пик во время чумы: как в Бразилии справляются с COVID-19 — Бразилия обогнала Испанию и Италию по числу зараженных коронавирусом. В посольстве страны в РФ "Известиям" рассказали, что правительство выделяет более 2,5 миллиарда реалов для усиления поддержки населения. Тем не менее политика президента Жаира Болсонару, который до сих пор преуменьшает серьезность COVID-19, вызывает у значительной части граждан недовольство.

— Кривое пике: ВОЗ проведет работу над ошибками в борьбе с COVID — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла резолюцию, которая призывает проанализировать действия мирового сообщества в борьбе с вирусом COVID-19. Авторы документа настаивают: это будет не расследование, а возможность проработать полученный опыт, чтобы впредь грамотнее противостоять подобным эпидемиям.

— Болезнь роста: почему Таджикистан бьет рекорды по коронавирусу — Таджикистан бьет печальные рекорды. В республике только две недели назад выявили первого заболевшего коронавирусом, а теперь страна уже лидирует в Центральной Азии по числу погибших. При этом неофициальные источники считают государственную статистику сфальсифицированной, говорят, что погибших еще больше. "Известия" разбирались в ситуации.

— В плавание с маской: новые полимеры спрячут корветы от врага — Корветы проекта 20386 замаскируют от радаров противника. Для этого на надстройку корабля нанесут специальное полимерное покрытие — оно позволит поглотить и рассеять энергию радиоэлектронного излучения.

— Комплексы превосходства: согласован план поставок новых ЗРК "Витязь" — Определены сроки и объем закупок новейших зенитных ракетных комплексов "Витязь" на ближайшие годы. Сейчас они поступают в учебные центры ПВО. Но уже в ближайшее время начнется перевооружение боевых частей. Эксперты считают, что освоение совершенно новых ЗРК потребует организации масштабной переподготовки армейского персонала и модернизации инфраструктуры базирования.

— АрифметиCOV: калькулятор рассчитает вероятность попадания на ИВЛ — Китайские ученые проанализировали более полутора тысяч историй болезни пациентов с COVID-19 и оценили 72 потенциальных фактора риска критического течения инфекции. Под этим они понимали возможную госпитализацию в отделение интенсивной терапии, попадание на ИВЛ или смерть. Специалисты выбрали 10 параметров, которые занесли в онлайн-калькулятор.