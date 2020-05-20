МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Более 182 тысяч россиян вернулись в страну из-за рубежа с 20 марта по 19 мая на фоне пандемии коронавируса, сообщает Росавиация.

"По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, за два месяца, с 20 марта по 19 мая 2020 года, в Российскую Федерацию вернулись более 182 тысяч россиян", — говорится в сообщении.

С 20 марта были организованы вывозные рейсы из Марокко, стран Латинской Америки, ОАЭ, Молдавии, Китая, Испании, Израиля, Германии, Португалии, Сербии, Египта, Саудовской Аравии, Вьетнама, Филиппин, Мальдивской Республики, Сейшельских островов, Танзании, Маврикия, ЮАР, США, Таиланда, Турции, Индонезии, Черногории, Японии, Южной Кореи.

Росавиация отмечает, что с 7 апреля возвращение граждан России из-за рубежа осуществляется в соответствии с алгоритмом, утвержденным оперативным штабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, во взаимодействии с Минкомсвязью РФ, МИД РФ и его загранучреждениями, Роспотребнадзором и главами субъектов регионов РФ. С 7 апреля по 19 мая возвращено более 19,7 тысячи россиян, выполнено 155 рейсов.