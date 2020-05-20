МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на данный момент не наблюдает запредельных цен на маски в стране, заявил в ходе пресс-конференции замглавы ведомства Андрей Цариковский.

"Нужно отметить, что уже сейчас мы наблюдаем, уже нет каких-то запредельных цен, которые были, когда за маску просили 100 рублей. Мы видим, пока цена, к сожалению, стабилизировалась на том уровне, который мне понятен как экономисту, но совершенно неприятен как человеку. … Мне самому лично обидно, почему я должен ту маску, которая стоила раньше 1,5 рубля, покупать за 30", — сказал он.

Говоря о перчатках, Цариковский отметил, что цены на них могут быть связаны с закупочными ценами за рубежом. Например, одна пара в Китае сейчас стоит около 20-25 центов.

"Сейчас доставляется огромное количество этих поставок оттуда, из Китая. Но импортная альтернатива уже имеет цену 20-25 центов, это надо понимать. И никто купив за 25 центов перчатки в Китае не будет торговать ниже этой цены с учетом накладных расходов здесь", — сказал он, отметив, что на пике цена за одну пару перчаток доходила до 35 центов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на прошлой неделе заявил, что Россия решила проблему с обеспечением граждан масками, их производство в стране в июне вырастет с 9 до 11 миллионов штук в сутки.