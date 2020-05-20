МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Более десятка экологических организаций, работающих в РФ, в том числе Greenpeace, призвали правительство РФ сделать основой плана восстановления экономики после пандемии охрану климата и окружающей среды, соответствующее письмо направлено в адрес заместителя председателя правительства Российской Федерации, председателя правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики Андрея Белоусова.

Текст письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Подписи под письмом поставили 15 экологических организаций, работающих в России, в том числе российское отделение Greenpeace, Fridays for future, "Цель номер семь", Организация содействия коренным народам Севера и другие.

Президентом страны поручено правительству Российской Федерации в срок до 1 июня 2020 года разработать и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

"Считаем необходимым заявить, что предлагаемый план должен базироваться на принципах, обеспечивающих охрану климата и окружающей среды, переход экономики страны на климатически нейтральный (низкоуглеродный) путь развития, а также учитывать аналогичные планы других стран", — говорится в сообщении.

Как отмечают экологи, представители власти заявляют, что Россия поддерживает соблюдение баланса между восстановлением экономики и экологией.

"Однако необходимость учитывать при этом климатическую повестку официально пока не зафиксирована. Напротив, государство планирует, например, продолжить поддержку нефтегазовой отрасли, что в долгосрочной перспективе представляется стратегической ошибкой", — говорится в письме.

Экологи считают, что колебание цен на нефть, которые сопровождали пандемию, демонстрируют необходимость отказаться от этого продукта, как основы экономики страны.

Авторы письма отмечают, что Комитет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по политике в области окружающей среды принял решение, что улучшение окружающей среды необходимо включить в пакет мер по выходу из глобального кризиса,

Как напоминают "зеленые", предлагаемый подход обусловлен необходимостью борьбы с антропогенным воздействием на климат Земли. По данным Росгидромета, на территории России среднегодовая температура растёт в 2,5 раза быстрее среднемирового значения, увеличивается количество опасных гидрометеорологических явлений, в том числе наносящих значительный ущерб экономике и населению.

По оценкам ученых, стремительное изменение климата вызвано выбросами СО2, которое сопровождает сжигание ископаемого топлива. Человечество пытается остановить глобальное изменение климата и сократить выбросы. Для этих целей в 2015 году было принято Парижское соглашение по климату, которое в 2019 году ратифицировала России. Однако, соглашение является рамочным и от каждой страны зависит, какие обязательства по сокращению парниковых газов она готова принять.