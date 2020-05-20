МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов на 21-26 мая.

На 21 мая, в четверг, планируются рейсы Тривандрум (Индия) — Калькутта (Индия) — Екатеринбург — Москва и Коломбо (Шри-Ланка) — Москва. В пятницу, 22 мая должны состояться перелеты Куала-Лумпур (Малайзия) — Пномпень (Камбоджа) — Новосибирск — Москва, Дубай (ОАЭ) — Санкт-Петербург — Москва, Бишкек (Киргизия) — Екатеринбург — Новосибирск. На субботу, 23 мая, запланированы рейсы Ташкент (Узбекистан) — Новосибирск, Гоа (Индия) — Уфа, Нью-Йорк (США) — Москва — Уфа, Ереван (Армения) — Воронеж.

На воскресенье, 24 мая, в графике значатся рейсы Гоа (Индия) — Ростов-на-Дону, Рим (Италия) — Москва в 15:20. В понедельник, 25 мая, россиян вывезут по маршрутам Душанбе (Таджикистан) —Москва, Дели (Индия) — Москва, Амман (Иордания) — Москва.

На вторник, 26 мая, планируются рейсы Душанбе (Таджикистан) — Красноярск, Бейрут (Ливан) — Краснодар, Душанбе (Таджикистан) — Екатеринбург, Денпасар (Индонезия) — Санкт-Петербург — Москва.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.