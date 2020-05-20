МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ внесла коррективы в Сводный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из-за коронавируса, отмене подлежит более 200 тысяч мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре отмечают, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции законодательно установлены беспрецедентные ограничения контрольно-надзорной деятельности в части запрета на проведение большинства плановых мероприятий по контролю и обязанности согласования с прокурором внеплановых проверок как выездных, так и документарных.

"Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов внес изменения в действующий порядок согласования внеплановых проверок и корректировки Сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей… Всего в текущем году подлежат исключению из плана свыше 200 тысяч мероприятий по контролю", — говорится в сообщении.