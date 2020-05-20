МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) сохранило корпоративный рейтинг группы "Черкизово" на уровне "B1", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг вероятности дефолта был сохранен на отметке "B1-PD".

"Решение сохранить рейтинг "Черкизово" отражает мнение Moody's о том, что бизнес-профиль компании и прочное положение на рынке помогут ей противостоять ухудшению внутренних макроэкономических условий и сохранить устойчивые финансовые показатели и достаточную ликвидность", — говорится в релизе.

Аналитики агентства ожидают, что компания сохранит уровень продаж в текущем году на уровне 2019 года или немного выше из-за более высоких цен на продукты из мяса птицы и индейки.

Стабильный прогноз отражает ожидание аналитиками Moody's того, что компания сохранит скорректированные показатели левериджа в рамках прогнозного периода на уровне, соответствующем текущей категории рейтинга, на фоне ослабления рыночных условий, а также сохранит достаточную ликвидность.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Основным акционером группы является семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% компании, free float составляет порядка 2,4%.