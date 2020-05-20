МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Сервис для оформления дополнительных ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет запущен на портале госуслуг, сообщила пресс-служба Минкомсвязи РФ.

"Прием заявлений с использованием интерактивной формы государственной услуги на портале реализован для 65 субъектов Российской Федерации. Остальные регионы будут подключены к интерактивной форме по мере готовности со стороны субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за первые часы работы услуги подано уже более 70 тысяч заявлений.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно семьям, где доход не превышает одного прожиточного минимума на человека.

Предполагалось, что выплаты начнутся в июле, однако в марте Путин попросил правительство форсировать соответствующие организационные мероприятия, чтобы граждане начали получать выплаты уже в июне.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что из федерального бюджета будет выделено почти 105 миллиардов рублей, а из региональных — еще примерно 31,5 миллиарда, чтобы начать выплаты на месяц раньше.