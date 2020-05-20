ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая /ПРАЙМ/. Сельхозпроизводители Эстонии написали открытое письмо министру сельской жизни республики Арво Аллеру, в котором просят правительство как можно скорее решить вопрос с работниками из Украины и разрешить им приехать в страну для сбора клубники и выполнения других сезонных работ, сообщил в среду портал эстонского телерадиовещания ERR.

Письмо подписали член правления Эстонского союза выращивания клубники Эльке Лиллеметс, исполнительный директор Эстонского садового союза Раймонд Страстин и председатель правления Эстонской аграрно-торговой палаты Роомет Сырмус. Пресс-служба МВД ранее сообщила, что граждане третьих стран пока не могут приехать на работу в Эстонию, несмотря на отмену с понедельника режима чрезвычайного положения, введенного в республике в связи с пандемией COVID-19. Как заявил глава МВД Март Хельме, в Эстонии сейчас большое количество безработных и обязанность государства в сложное время быть опорой жителям страны и дать им возможности занять свободные рабочие места.

"Части эстонских политиков не нравятся украинцы. Нам же, земледельцам, они очень нравятся. Они порядочные, честные и старательные — хорошие работники. Уважаемые политики, члены правительства, готовы ли вы вместе с нами отправиться в качестве сезонных рабочих собирать клубнику? Если нет, просим разрешить другим людям делать свою работу, чтобы обеспечить Эстонию продуктами питания", — говорится в опубликованном ERR открытом письме.

По данных земледельцев, на площади около 800 гектаров в этом году созреет примерно 2 тысячи тонн клубники. Авторы письма считают, что оставшиеся без работы эстонцы не приедут собирать этот урожай, поскольку не заинтересованы в этой работе.

Авторы письма привели в пример власти Финляндии, которые решили на первом этапе смягчения карантинных ограничений впустить в страну 1,5 тысяч рабочих из Украины. После этого было принято решение допустить в страну еще 3 тысячи сезонных рабочих.

"Все наши соседи, которые нуждаются в сезонных рабочих, решили проблему. Правительства заняли активную и разумную позицию. Правительства Финляндии, Швеции, Германии, Польши и Великобритании провели переговоры и заключили с правительством Украины необходимые для посредничества в сфере рабочей силы соглашения. Они отстаивают интересы своих земледельцев, почему же Эстония не может этого сделать? Что с нами не так?",- задают вопрос авторы письма.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.