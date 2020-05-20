БРЮССЕЛЬ, 20 мая /ПРАЙМ/, Мария Князева. Евросоюз хочет сделать все возможное для быстрого восстановления туристической отрасли, сказал министр туризма председательствующей в Совете ЕС Хорватии Гари Капелли.

"Туризм является одним из ключевых секторов европейской экономики. К сожалению, это также один из секторов, наиболее пострадавших от кризиса COVID-19. Сегодняшняя видеоконференция (министров по туризму стран ЕС — ред.), вторая менее чем за месяц, посвященная туризму, подтвердила, что мы все едины и полны решимости сделать все возможное для быстрого и полного восстановления европейского туризма. Восстановление, которое позволяет нашему туристическому бизнесу возобновить свою деятельность и гарантирует здоровье и безопасность как посетителей, так и местных сообществ", — цитируются его слова в релизе Совета ЕС, выпущенном после консультаций министров.

Еврокомиссия ранее в мае представила ряд рекомендаций о том, как можно было бы возобновить транспортное сообщение между странами Евросоюза, а также запустить туризм внутри ЕС, который был остановлен из-за борьбы с распространением нового коронавируса. Грядущее лето не будет нормальным для туризма в Евросоюзе, однако этот сезон может оказаться не полностью потерянным, отметила тогда исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

В ЕС на фоне пандемии нового коронавируса были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых в разных странах есть ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между государствами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения.

Экономика ЕС серьезно страдает от борьбы с пандемией. Страны уже приступили к поэтапному ослаблений карантинных мер.