МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который разрешает отказываться от контрсанкций для закупки дефицитных товаров, аналоги которых не производятся в РФ, перечень товаров и условия их ввоза будет определять Кабмин, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"В Законе предусмотрена возможность отказа от введения контрмер в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России?скои? Федерации (часть 2 статьи 4), без уточнения, каким органом принимается такое решение", — говорится в документе.