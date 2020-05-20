РИМ, 20 мая /ПРАЙМ/, Сергей Старцев. Известный предприниматель Карло Бономи, работающий в сфере биомедицинских технологий, в среду был избран новым президентом Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) и будет возглавлять ее в течение четырех ближайших лет.

В середине апреля кандидатура Бономи была выдвинута большинством членов генерального совета конфедерации, которые в связи с пандемией COVID-19 впервые голосовали за претендентов дистанционно. В среду на ассамблее Confindustria 53-летний бизнесмен из северного города Крема был единогласно избран главой крупнейшего объединения итальянских промышленников.

Бономи является предпринимателем в первом поколении. Он начинал свою карьеру в крупной международной фармацевтической компании, а затем создал первую собственную фирму по изготовлению оборудования для проведения лабораторных анализов. После этого опыта бизнесмен создал и руководил рядом компаний, занимавшихся серьезными проектами в области создания медицинских препаратов.

В июне 2017 года Бономи возглавил крупнейшую территориальную ассоциацию Confindustria — Assolombarda, которая объединяет в своих рядах предпринимателей области Ломбардия.

В последнее время Бономи неоднократно весьма критически отзывался о политике итальянских властей в области преодоления негативных экономических последствий пандемии коронавируса. "Мы очень разочарованы. Ресурсы не поступают и не оказывают должного эффекта", — заявил он в одной из телепрограмм после своего избрания главой Confindustria. "Правительство должно слушать итальянского предпринимателя", — подчеркнул он и потребовал как можно скорее оплатить долги государственной администрации частным предприятиям, а также разблокировать средства для финансирования новых господрядов.