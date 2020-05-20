МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Избыточные требования к бизнесу были удалены из рекомендаций Роспотребнадзора к санаторно-курортному комплексу, сообщили РИА Новости в Федеральном агентстве по туризму.

"Мы вместе с Роспотребнадзором и Министерством экономического развития завершили совместную работу по корректировке рекомендаций к санаторно-курортному комплексу для старта сезона. Из рекомендаций ушел ряд избыточных требований к бизнесу", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она выразила благодарность Роспотребнадзору за конструктивную совместную работу и отметила, что обсуждение сбалансированных требований по выходу из карантинных мер для всех субъектов отрасли и видов размещения продолжаются.