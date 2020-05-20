МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что "есть все основания" для того, чтобы комитет поддержал законопроект, который разрешает отказываться от контрсанкций для закупки дефицитных товаров, аналоги которых не производятся в РФ.

Ранее сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который разрешает отказываться от контрсанкций для закупки дефицитных товаров, аналоги которых не производятся в РФ, перечень товаров и условия их ввоза будет определять кабмин.

"В данном случае понятно, что если соответствующих медикаментов, препаратов, субстанций у нас нет, то есть смысл обеспечить необходимые поставки из-за рубежа, и это не тот случай, когда нужно уходить в санкционную политику… Я пока говорю со своей позиции, но мне кажется, есть все основания для того, чтобы наш комитет этот законопроект поддержал", — сказал Новиков РИА Новости.