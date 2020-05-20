ВАШИНГТОН, 20 мая /ПРАЙМ/. Автомобильная компания Tesla добровольно отказалась от иска к властям Калифорнии, которые препятствовали открытию ее единственного завода после карантина, говорится в документах суда.

Причины отзыва иска к округу Аламида в документах суда не называются.

Власти округа на прошлой неделе пошли на попятную на фоне громкого противостояния с Tesla, согласившись на открытие завода с использованием мер дистанцирования из-за коронавируса. Власти добавили в список уже соблюдавшихся мер некоторые свои рекомендации.

Глава компании Илон Маск 11 мая заявил, что откроет завод во Фримонте, штат Калифорния, несмотря на запрет местных властей, заявивших, что бизнес Tesla не является "необходимым". Маск заявил, что сам будет находиться в сборочном цеху, и предложил полиции арестовать его, если это нужно. Маск критиковал власти округа Аламида, которые не разрешили возобновить работу завода, несмотря на то, что власти штата ранее разрешили производствам в некоторых частях штата возобновить работу с пятницы. Маск заявлял также, что главный медицинский специалист округа никем не избрана, и называл ее невежественной. Кроме того, он грозил "немедленно" перенести производство в Неваду и Техас, назвав поведение властей округа "последней каплей". Наконец, Маск подчеркивал, что Tesla — единственный автопроизводитель, у кого остались производственные мощности в Калифорнии, чем намекнул на плохой инвестиционный климат.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом утверждал, что не знает в подробностях о конфликте Маска с местными властями, но выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве штата с Tesla. Тем временем Tesla объявила о грядущем строительстве завода в Техасе.