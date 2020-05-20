БРЮССЕЛЬ, 20 мая /ПРАЙМ/, Мария Князева. Страны Евросоюза просят Еврокомиссию создать сайт с актуальной информацией о ситуации в сфере туризма внутри союза, говорится в сообщении Совета ЕС.

В среду состоялась видеоконференция министров по туризму стран ЕС.

"Министры призвали Еврокомиссию осуществить свои планы по созданию интерактивного веб-сайта, который будет предоставлять общественности информацию в реальном времени об условиях и мерах в отношении туристов в каждом государстве ЕС", — говорится в сообщении.

Евросоюз хочет сделать все возможное для быстрого восстановления отрасли туризма, сказал министр туризма председательствующей в Совете ЕС Хорватии Гари Капелли после совещания с коллегами.

Еврокомиссия ранее в мае представила ряд рекомендаций о том, как можно было бы возобновить транспортное сообщение между странами Евросоюза, а также запустить туризм внутри ЕС, который был остановлен из-за борьбы с распространением нового коронавируса. При этом в ЕК считают, что грядущее лето не будет нормальным для туризма в Евросоюзе, однако этот сезон может оказаться не полностью потерянным.

В ЕС на фоне пандемии нового коронавируса были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых в разных странах есть ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между государствами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения.