ВАШИНГТОН, 21 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп считает, что 2020 год будет для экономики страны "невероятным годом" с учетом резкого восстановления после падения из-за пандемии коронавируса.

"Я думаю, что у нас будет большой переходный период в третьем квартале. Думаю, что у вас будет очень хороший четвертый квартал и, я думаю, что у вас будет невероятный год", — сказал Трамп журналистам.

В свою очередь экономический советник президента США Ларри Кудлоу напомнил, что по расчетам бюджетного управления конгресса рост экономики в третьем квартале составит 21,5%, что будет самым большим квартальным ростом в истории страны.

"Это большие цифры и это было бы невероятно", — прокомментировал глава государства.