МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Жителей Арктической зоны в РФ насчитывается 2,4 миллиона человек, при этом их деятельность дает почти десятую долю ВВП страны, подсчитали в медиаофисе Всероссийской переписи населения на основании данных Росстата.

"Суровые условия сформировали особый тип людей — "северяне". Они инициативны, работоспособны и привыкли во всем полагаться на себя. С населением всего 1,5% от всей России Арктическая зона дает почти десятую часть ВВП страны", — рассказали в медиаофисе.

Двадцать первого мая празднуется День полярника. "Это праздник не только работников станций на Северном или Южном полюсах, но и геологов, океанологов, газовиков, нефтяников и в целом всех жителей Арктической зоны России. В нее входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также отдельные районы Республик Коми, Карелия, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области", — добавили эксперты.

По данным Росстата, в начале 2019 года в Арктической зоне России проживало около 2,4 миллиона человек. Подавляющую часть населения составляют городские жители, их доля достигает 89%. В Арктической зоне также находится Мурманск — самый крупный город мира, расположенный за Северным полярным кругом. Его население составляет почти 300 тысяч человек. В Арктической зоне РФ есть и районы с высокой долей сельского населения — это места компактного проживания коренных народов Крайнего Севера. Население Арктической зоны сравнительно молодое, ведь там живут и работают в основном люди трудоспособного возраста.

В российской Арктике расположены сотни месторождений угля, нефти, газа, алмазов и различных руд.

По словам директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, "трудно переоценить значение Арктики, сегодня это последний неосвоенный регион на планете". "Инициативы разных стран по освоению богатств Арктики напоминают космическую гонку — соперничество в освоении космоса между СССР и США. Мировой кризис несколько заслонил актуальность этой темы, но вкладываться в долгосрочные проекты по освоению богатств российской Арктики нужно именно сейчас, иначе будет поздно",- рассказал Журавлев медиаофису.