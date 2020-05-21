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КОММЕРСАНТ

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— Переработка подходов — Российский экологический оператор похоронит мусор на полигонах и в огне — Реформа "мусорной" отрасли, которая должна была превратить ее в технологический сектор, в котором отходы воспринимаются как сырье, а приоритет отдается их переработке и вовлечению во вторичный оборот, развернулась в сторону роста числа мусоросжигающих заводов и полигонов.

— Приложение зажило само по себе — В мэрии Москвы "Ъ" обещают разобраться с жалобами на штрафы "Социального мониторинга" — Глава Главконтроля Москвы Евгений Данчиков пообещал, что "все несправедливые штрафы", выписанные москвичам с помощью приложения "Социальный мониторинг", будут отменены.

— Севморпусть — Правительство думает дотянуть маршрут до Сахалина — Границы Севморпути могут быть расширены почти вдвое и включат в себя акваторию от Мурманска до Сахалина — такое решение прорабатывается по итогам госкомиссии по Арктике.

— Самолеты заходят на рассадку — Авиаперевозчики просят отменить антивирусное заполнение салонов — Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов.

— Инвестиции в поисках спроса и партнеров — Как бизнес и эксперты обсуждают планы выхода из кризиса — Вызванный пандемией экономический кризис позволил бизнесу рассчитывать на прохождение инициатив, которые ранее в правительстве не получали поддержки, пришли к выводу участники вчерашней дискуссии, организованной РСПП совместно с Высшей школой экономики.

— Вирус вирусом, а обед по расписанию — Силовые ведомства пока сопротивляются оптимизации бюджетных расходов — Несмотря на то что большая часть правительственных ведомств успешно оптимизировали расходы 2020 года, пока выполнить апрельское поручение премьер-министра Михаила Мишустина по увеличению резервного фонда Белого дома удалось лишь на 70%.

— Бизнесу выписана фискальная прививка — Налоговая часть третьего пакета помощи внесена в Госдуму — Белый дом внес в Госдуму проект поправок к Налоговому кодексу, который должен поддержать бизнес и социально ориентированные НКО в противостоянии последствиям эпидемии.

— Зерноподданнические настроения — Как сельское хозяйство показало себя Владимиру Путину всеми своими дарованиями — 20 мая президент России Владимир Путин провел совещание о развитии сельского хозяйства.

— Трудно быть годом — Как президент Украины отчитался о проделанной заботе — Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая провел пресс-конференцию, посвященную первому году у власти.

— Скорые помощники — Кто помогает России в период пандемии коронавируса — Россия направила гуманитарную помощь в целый ряд стран ближнего и дальнего зарубежья: от Белоруссии и Таджикистана до Сирии, США и Венесуэлы.

— "Сумму" сочли преступной базой — Следствие объяснило, почему не сняло с братьев Магомедовых обвинение в оргпреступности — Как стало известно, защита Зиявудина Магомедова, возглавляющего группу компаний "Сумма", и его старшего брата Магомеда получила мотивированный отказ следствия на ходатайство о прекращении их уголовного преследования в части обвинения в организации преступного сообщества (ОПС, ч. 1 ст. 210 УК).

— Пандемия режет лимиты — Банки ужесточают условия карточного кредитования — Финансисты настороженно относятся к заемщикам по кредитным картам.

— Свое лекарство ближе к дому — Граждане зачастили в аптеки шаговой доступности — Несмотря на то что ажиотажный спрос на препараты в марте этого года помог аптечным сетям нарастить продажи, их совокупная доля впервые сократилась.

— Девелопер пристраивается к золоту — Близкие к Сергею Гордееву структуры покупают "Урюмкан" — Структуры, близкие к девелоперу ПИК, планируют приобрести золотодобывающую компанию "Урюмкан" — на фоне продолжающегося роста цен металл.

— С товарищеским приветом — Илья Усов о том, зачем отдавать пенсионные деньги "ведущим инвесторам" — После встречи президента РФ "с ведущими российскими инвесторами" было "рекомендовано" ЦБ вместе с правительством к 15 мая "проработать вопрос о возможности" инвестирования средств НПФ в фонды прямых и венчурных инвестиций.

— Каникулы уходят на отдых — Поток желающих получить отсрочку по обслуживанию кредитов резко сократился — С начала мая россияне стали реже обращаться в банки за льготной отсрочкой по кредитам.

— Бюджет наполняется должным образом — Минфин с начала года занял больше триллиона рублей — Минфин досрочно выполнил план по заимствованиям на внутреннем рынке за полугодие, разместив на последних аукционах рекордный объем гособлигаций.

— Облачные сервисы уносит в СНГ — Операторы IT-инфраструктуры выходят на рынки Узбекистана и Белоруссии — Российские операторы дата-центров и облачных услуг заинтересовались рынками стран СНГ.

— Рекламодатели самоизолировали бюджеты — Во втором квартале снижение затронет все медиа — Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) ждет падения всех сегментов рекламного рынка, включая интернет, во втором квартале.

— У Cainiao сложилось с KupiVip — Компании займутся складским бизнесом — Китайский логистический оператор Cainiao (входит в Alibaba Group) начинает открывать в России специализированные склады для интернет-торговли.

— "Система" вышла из теплиц — Агрохолдинг "Степь" продал агрокомбинат "Южный" — Один из старейших в России производителей тепличных овощей — агрокомбинат "Южный" площадью более 130 га в Карачаево-Черкесии — сменил владельца.

— ПИК освобождает офисы — Группа компаний сэкономит на рабочих местах — В рамках антикризисной стратегии ГК ПИК — один из крупнейших в стране застройщиков жилья — рассматривает возможность отказаться от почти 14 тыс. кв. м занимаемых офисов.

— Автоконцерны покатились под горку — Как российские производители переживают кризис — Российский автопром на фоне коронавируса переживает, возможно, самый серьезный кризис в своей новейшей истории — более глубокий, чем в 2008–2009 годах.

— "Думаю, май будет в глубоком минусе" — Алексей Калицев, управляющий директор ООО "Хендэ мотор СНГ" — О ситуации со спросом на автомобили, влиянии господдержки, а также о необходимости обсуждения параметров дифференциации рассказал глава Hyundai в России Алексей Калицев.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Кто сидит в Даркнете — Заместитель секретаря Совбеза РФ — о новой Концепции общественной безопасности России — В стране изменятся подходы к борьбе с наркотиками и экстремизмом, по-новому будет работать и вся система общественной безопасности.

— Время есть — а деньги?— Как изменились цены во время карантина — Дешевле всего завтрак, обед и ужин на дому обходятся в Омске, Смоленске и Саратове — в день надо менее 260 рублей на одного человека.

— Закон сохранения цен — Газификация станет выгоднее для регионов — У регионов будет больше возможностей, чтобы ускорить газификацию жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

— Документ ручной работы — Для некоторых сделок больше не понадобится электронная подпись — Правительство намерено упростить проведение ряда сделок с недвижимостью.

— Фирменная защита — Правительство поддержало проект поправок в УПК, ограждающих бизнес от давления следствия — Правительство России поддержало проект поправок в УПК, прописывающий, что считать предпринимательскими преступлениями.

— Результаты анализов на COVID-19 стали доступны москвичам в электронной медицинской карте — Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что результаты лабораторных анализов на коронавирусную инфекцию, проведенные в городских учреждениях Москвы, теперь доступны москвичам в электронной медицинской карте.

— Урожаю дадут цену — Владимир Путин поручил помочь фермерам с продажами — Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, виды на урожай — хорошие, заявил президент Владимир Путин на онлайн-совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

— Кандидаты на выход — Татьяна Голикова: 17 регионов готовы смягчать режим ограничений по COVID-19 — Почти два десятка российских регионов могут приступить к поэтапному снятию ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

— Выбор по почте — Одобрен закон о дистанционном голосовании — Возможностей проголосовать разными способами станет больше, а риск отдать свой голос за кандидата с криминальным прошлым, напротив, сократится благодаря нескольким законам, одобренным на пленарном заседании Совета Федерации.

— В команде лидеров — Владимир Путин поддержал выдвижение Рустама Минниханова на новый срок — Президент поддержал выдвижение Рустама Минниханова кандидатом на должность главы Татарстана на новый срок.

— Бумаги не стерпели — "Письма счастья" по умолчанию будут приходить только онлайн —Уведомления о штрафах, пени, судебных решениях, сведения о налогах, пенсиях будут приходить непосредственно в личный кабинет на портале госуслуг или в его мобильное приложение.

— Спишут налоги — Госдума рассмотрит поправки кабмина о поддержке граждан и бизнеса — Госдума на пленарном заседании 21 мая в первом и во втором чтениях обсудит ряд правительственных законопроектов о поддержке граждан и предприятий в период пандемии.

— На пике нагрузки — Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется — Россия смогла избежать взрывного развития коронавирусной инфекции, но снимать ограничительные меры регионы должны предельно внимательно, а гражданам по-прежнему необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

— Галочка летит в регионы — Расширен перечень выборов для голосования на цифровых участках — Центризбирком одобрил проект Порядка организации голосования на цифровых избирательных участках.

— Флаги на рейде — В главном военно-морском параде будут участвовать 46 кораблей и подлодок — Несмотря на пандемию коронавируса и вызванные ею ограничения, Минобороны России собирается, как и планировалось ранее, провести в Санкт-Петербурге в День ВМФ (в нынешнем году он выпадает на 26 июля) главный военно-морской парад.

— Посредников не допустят — Николай Патрушев: Пандемия — не повод для невыполнения нацпроектов — Пандемия — не повод для невыполнения нацпроектов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания во вопросам безопасности в Приволжском округе.

— Прощание славянки — Отправка призывников в армию пройдет без объятий — Впервые за многие десятилетия родных и друзей уходящих в армию призывников не пустят на сборные пункты.

— Стоит рассчитывать — Россияне начали получать антикризисную первую помощь. Ведомства рассказали, кому, сколько и почему причитается — Россияне начали получать антикризисную первую помощь. Предусмотрены выплаты для детей, медиков, кредитные каникулы, пособия для безработных и поддержка других категорий населения.

— Открыт прием заявлений на новое пособие для семей — С 20 мая начался прием заявлений на ежемесячную выплату семьям с детьми от 3 до 7 лет, среднедушевой доход которых ниже одного прожиточного минимума в их регионе.

— Лучшее время для покупки квартиры — Небывало низкой ставкой по ипотеке могут воспользоваться сейчас покупатели квартир в новостройках — Правительство для поддержки населения и строительной отрасли субсидирует ставку до 6,5%.

— Доплаты за риск пошли на поправку — Правительство разобралось наконец со стимулирующими выплатами врачам, которые воюют с COVID-19.

— Сколько заемщиков ушли на кредитные каникулы — Российские заемщики подали банкам почти 1,6 млн заявок на реструктуризацию долгов по кредитам, следует из подсчетов Банка России. Доля одобренных заявлений составила больше половины и немного выросла.

— Самозанятым вернут более миллиарда рублей налогов — Самозанятые смогут получить "налоговый капитал" в размере МРОТ (12 130 рублей) на платежи в этом году. Такую поддержку предоставят более 650 тысячам человек, чей статус официально зарегистрирован. Механизм заработает к 1 июня.

— Что полагается безработным до конца июня — Число зарегистрированных безработных возросло с 700 тысяч на конец 2019 года до 1,6 млн человек по состоянию на 18 мая. Почти половина из вставших на учет в этом статусе уже как минимум год не имели официальной работы или трудились в "сером" секторе.

— Какую помощь гражданам оказывают регионы — Региональные власти вводят свои меры поддержки. Так, в Калининграде безработные получат по 50 тысяч рублей на открытие своего дела, в Пензенской области малоимущим семьям с детьми раздают продуктовые наборы, пользователи "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае начали получать льготную ипотеку.

— Спейс больше не опен — Как будут выглядеть наши рабочие места после пандемии?— Пандемия коронавируса может в одночасье сделать устаревшей концепцию опенспейса, которая на протяжении последних десятилетий поступательно крушила стены уходивших в прошлое кабинетов.

— Каникулы строгого режима — Московских школьников зовут в летние виртуальные лагеря — Несмотря на то что регионы не готовы из-за пандемии принять в свои здравницы московских мальчишек и девчонок, а популярная городская программа "Московская смена" переехала на август, летний отдых у детей все-таки будет.

— Пандемия страха — Американцы не вызывают "скорую", боясь подхватить коронавирус — В охваченных пандемией коронавируса США власти фиксируют тревожную тенденцию.

— Сезон по расписанию — Санатории в России начнут открываться с 1 июня — С 1 июня туризм в России начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

— За мир во всем имбире — Выросшие из-за скачка спроса цены на еду почти вернулись к прежним уровням — Цены на большинство продуктов питания, по которым в марте-апреле наблюдались повышенный спрос и рост стоимости, понемногу возвращаются к прежним уровням.

— Услуга за услугу — Владельцам торговых центров дали отсрочку по уплате налогов — Порядок предоставления отсрочки по имущественным налогам для владельцев торговых центров, которые в период пандемии пошли навстречу своим арендаторам, утвердило правительство РФ.

— Зе: "Я не понял, что произошло" — Зачем президент Украины отметил годовщину инаугурации встречей с журналистами — В среду президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию по итогам года пребывания у власти.

— Траты или инвестиции?— Политическая борьба на мировой арене периодически выплескивается в разные сферы, но еще пару месяцев назад немногие спрогнозировали бы, что в самом центре противостояния окажется Всемирная организация здравоохранения.

— От нашего стола — до вашего — Как рестораны в разных странах мира заботятся о безопасности клиентов — Во многих странах мира после длительного простоя открываются рестораны и кафе.

— Улетают, но вернутся — Россия отзывает своих учителей из Киргизии и Таджикистана — В Россию возвращаются учителя, которые работают сейчас в Киргизии и Таджикистане.

— Повторять не стоит — КС РФ разъяснил условия заключения срочных трудовых договоров — Конституционный суд РФ вынес решение, которое в сегодняшней экономической ситуации может оказаться крайне важным как для работников, так и для работодателей.

— Цифра через цифру — Портал госуслуг предоставит доступ к данным клиентов банков — Оформить кредит теперь станет проще — банки смогут с согласия клиентов получать сведения о них (например, о доходах) непосредственно из системы портала госуслуг.

— Признания без адвоката – мало — Впервые отменен приговор из-за того, что осужденному не зачитали права — Второй кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: если задержанному не зачитали его права, в том числе не объяснили право на защиту, обвинительный приговор надо отменять.

— Небесный почерк — Новосибирский пилот пишет россиянам слова поддержки прямо в небе — Новосибирский радиоинженер, пилот малой авиации Олег Кобзев пишет в облаках послания для россиян. Чтобы подбодрить их в период самоизоляции.

— Белая халатность — На Кубани возбуждено первое уголовное дело о невыплате надбавок медикам — В Армавире следователи возбудили уголовное дело о невыплате медработникам стимулирующих выплат в период распространения коронавирусной инфекции.

— Вылечит "Патриот" — Спасать жителей Подмосковья от коронавируса будут военные медики — Белые стены, белые двери, белые легкие кровати и ярко-красные кнопки вызова медсестер.

— Места сбываются — Названы самые финансово грамотные регионы России — Большинство российских регионов (71 из 85) показали по итогам прошлого года рост уровня финансовой грамотности.

— Нашли решение — В Петербурге определяют новые правила траурных церемоний — В Петербурге разъяснили особенности проведения церемонии прощания и похорон. Необходимость этого возникла в связи с предписанием главного санитарного врача по Санкт-Петербургу Натальи Башкетовой, в котором регламентируются мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда жизни и здоровью людей.

— Работа на два МРОТа — В Ленобласти занятым в общественных работах заплатят 24 тысячи рублей — С 25 мая в Ленинградской области начинается сезон оплачиваемых общественных работ.

— Леса обезлюдили — Жителям 44 регионов запрещено посещать леса — В 44 регионах РФ нельзя заходить в леса. Такой строгий порядок предусмотрен особым противопожарным режимом, который введен в этих субъектах страны.

— Перейти через порог — Обсуждается снижение первого взноса по дальневосточной ипотеке — На льготную дальневосточную ипотеку подано более 27 тысяч заявок. Об этом сообщает Минвостокразвития.

— Вариант "B" — Аэроэкспресс отменяет большинство поездов в Шереметьево — "Аэроэкспресс" отменяет большинство поездов в Шереметьево. Как рассказали в пресс-службе компании-перевозчика, это связано с закрытием перехода между терминалами B и Е.

— Водитель, осуди себя сам — Автовладельцам предложили самим выбирать себе наказание — С неожиданной инициативой выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

ИЗВЕСТИЯ

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— Льготы любят счет: россияне могут не дождаться обещанных субсидий на ЖКУ — Не все министерства поддержали выплату людям дотаций для снижения нагрузки в период пандемии — Россияне могут не дождаться уменьшения трат на коммунальные услуги из-за позиции Минфина.

— Не попали в сеть: ритейлеры начали отказываться от открытия новых магазинов — Ограничения, связанные с распространением COVID-19, толкают их на оптимизацию бизнеса — Ритейлеры начали отказываться от запуска новых торговых точек на фоне ограничений, связанных с распространением коронавируса.

— Судьба "Каракурта": распределена первая партия малых ракетных кораблей — По шесть новейших МРК получат Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты — Малые ракетные корабли (МРК) "Каракурт" разделят между флотами. Покинувшие судостроительные заводы 18 МРК будут направлены на Тихий океан, Балтийское и Черное моря в равных долях — по шесть единиц.

— Дело в антителе: объяснена высокая смертность среди мужчин от COVID-19 — Как показало исследование, у пациентов с тяжелой формой коронавируса мужского пола вырабатывается меньше защитных белков — У мужчин с тяжелыми формами коронавирусной инфекции вырабатывается меньше защитных белков.

— Тест доброй воли: Минобороны развёртывает лаборатории против COVID-19 — Эти части готовы выдвинуться в отдаленные населенные пункты, где произошла вспышка заболевания — Минобороны приняло решение о развёртывании мобильных лабораторий для помощи медикам в отдалённых населенных пунктах. Это позволит оперативно организовать тестирование на COVID-19 там, где нет стационарных медучреждений. Вся техника специально прошла модернизацию.

— Пристроят всех: потерявших работу наймут в нацпроекты — Уволенным гражданам предложат заняться покраской и озеленением — Потерявших работу планируют занять на стройках и в благоустройстве городов: одним из способов остановить рост безработицы может стать более активное вовлечение населения в реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда", рассказал "Известиям" близкий к кабмину источник.

— Бизнес требует средств: Госдума рассмотрит четвертый антикризисный пакет — Депутаты готовы поддержать предложенные правительством меры и внести свои поправки — Малый и средний бизнес, оказывающий безвозмездную поддержку в борьбе с COVID-19, освободят от уплаты налогов и страховых взносов.

— Зеленый коридор в "красную зону": когда священников пустят к больным — Верующие москвичи с COVID-19 в критическом состоянии могут не дождаться причастия и соборования — В московских больницах священнослужителей не пускают к больным коронавирусом, говорят очевидцы.

— В России вырос спрос на машины после ослабления карантина — С начала мая спрос на автомобили вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом апреля, сообщили в "Авито".

— Гречным делом: перед карантином россияне запаслись товарами на сотни миллиардов — "На самоизоляцию" граждане отложили наличными рекордные 362 млрд рублей — В преддверии ввода режима самоизоляции россияне активно запасались наличными деньгами. Их объем на руках у населения с начала года увеличился (преимущественно в марте) на 362 млрд рублей, рассказали в пресс-службе Центробанка.

— В жертву вирусу: из-за эпидемии пострадали пациенты неинфекционных отделений — Статистика заболеваемости и смертности от болезней сердца и онкологии может вырасти, считают врачи — Больше половины врачей (52%) отмечают ухудшение доступности медицинской помощи в стране во время эпидемии коронавируса.

— Лётный сезон: авиаперевозки в России начали медленно оживать — Авиакомпании в преддверии лета открывают новые маршруты и распродают билеты по 500-900 рублей — В России после окончания режима нерабочих дней наблюдается оживление спроса на авиаперелеты — в мае, по сравнению с апрелем, он подскочил в пять раз, сообщили в билетных сервисах.

— Санаторное влечение: туроператоры ждут открытия Крыма в июне — В первую очередь заработают здравницы и гостиницы, самостоятельно приехать в регион будет сложнее — Туроператоры рассчитывают, что Крым откроется для путешественников из других регионов во второй половине июня.

— Трудовая инфекция: работники втрое чаще жалуются на нарушения прав — Больше всего обращений связано с увольнениями — Россияне стали втрое чаще направлять жалобы в трудовую инспекцию. Об этом свидетельствует статистика онлайн-обращений с начала режима нерабочих дней по 20 мая в этом году — в сравнении с тем же периодом 2019-го.