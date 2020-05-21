МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило пять миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Согласно данным на 08.50 мск, число случаев заражения в мире составляет 5 000 038. После заражения COVID-19 скончались 328 172 человека.

Количество выздоровевших во всем мире составляет почти 1 899 350.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.