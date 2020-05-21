МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Дорогобужа" по МСФО в первом квартале текущего года упала в 9,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 90 миллионов рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 7,9%, до 6,432 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 32,3%, составив 1,823 миллиарда рублей. Результаты операционной деятельности составили 1,167 миллиарда рублей, снизившись на 15,9%.

Себестоимость проданной продукции выросла на 7,4% и достигла 4,609 миллиарда рублей. Расход по налогу на прибыль упал в 40,3 раза, до уровня в десять миллионов рублей.

Капитал компании с начала года увеличился на 6,9%, на 31 марта составив 45,634 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства по сравнению с показателем на конец прошлого года выросли в 11,9 раза, до 17,583 миллиарда рублей на 31 марта, краткосрочные — снизились на 30,5%, до 4,661 миллиарда рублей.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.