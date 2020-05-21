МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. На предстоящей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, китайский парламент) главный фокус будет сделан на экономической политике Китая в новых условиях и антикризисных мерах, считает президент Русско-Азиатском союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Сессия законодательного органа — Всекитайского собрания народных представителей — каждый год открывается в Пекине 5 марта, но в этом году мероприятие из-за эпидемии было перенесено на 22 мая. Открытие сессии состоялось 21 мая, обычно же она начинается 3 марта.

"Главный фокус – это экономическая политика и экономический прогноз. Именно на этой сессии должен быть предложен фундамент для будущего XIV пятилетнего плана экономического развития. Вероятно, что главная повестка будет посвящена антикризисным мерам, дополнительным мерам по поддержке внутреннего спроса на товары и услуги, а также стратегическому развитию китайской экономики в новой реальности", — говорится в комментарии Манкевича, поступившем в РИА Новости.

"Главный акцент будет сделан на развитие внутреннего рынка, технологическое развитие и лидерство в 4-й промышленной революции, защиту экологии и окружающей среды. Эти тезисы в полной мере отражают идеи предыдущих XII и XIII пятилеток, а также отражают реализацию плана Made in China 2025 и Цифрового шелкового пути", — отметил он.

По его словам, в этом году на сессии ВСНП как и раньше будет утверждаться план социально-экономического развития КНР, и все с особым интересом ждут принятия решений, касающихся здравоохранения, обороны, климата, и комментариев о росте экономики в 2020 году. Манкевич также подчеркнул, что вопрос пандемии COVID-19 будет обсуждаться на самом высоком уровне.

В РАСПП также отметили, что перенос сессии из-за COVID-19 позволил привлечь дополнительное внимание со всего мира. Как добавил эксперт, такое массовое мероприятие за последние несколько месяцев, на котором соберутся две тысячи депутатов, в очередной раз свидетельствует о том, что Китай и китайский народ преодолели эпидемию коронавирусной инфекции, а эпидемиологические меры показали свою эффективность.

Ежегодная сессия ВСПН – главное внутриполитическое событие Китая. В ходе ВСНП должны быть определены основные политические приоритеты и экономические цели на предстоящий год. Во время сессии, которая длится около 10 дней, депутаты принимают план социально-экономического развития страны, проект бюджета, военный бюджет, а также рассматривают другие законодательные акты. При этом, учитывая многочисленные изменения и неопределенности, возникшие из-за пандемии как в Китае, так и во всем мире, парламентская сессия этого года привлекает особое внимание. В 2020 году сессия пройдет в урезанном формате, ограничен доступ журналистам, практически все мероприятия для прессы будут проходить в режиме онлайн.