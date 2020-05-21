ВАШИНГТОН, 21 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Федеральной резервной системы, как и у министерства финансов США, есть неограниченные средства для поддержки экономики, но они вряд ли понадобятся.

"У нас много осталось боезапасов… в том, что касается ФРС", — сказал Трамп журналистам в ходе визита в Мичиган.

"Неограниченный боезапас, если он нам понадобится, но он нам не понадобится", — добавил Трамп.

Ранее конгресс выделил на поддержку экономики и работников 2,9 триллиона долларов, а американский центробанк ФРС заявил о программах кредитования на 4 триллиона долларов на фоне пандемии коронавируса. США больше других стран пострадали от вируса — в этой стране более 1,5 миллиона заболевших и более 93 тысяч умерших.