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МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Вводить запрет на продажу алкоголя до 21 года надо поэтапно, чтобы не повторить печальный опыт тотального запрета 80-х годов, лёгкий алкоголь, главным образом — качественное вино, пока лучше оставить, при этом надо критически относиться к алкогольным коктейлям и пиву, считает главный врач медицинского центра Корсакова в Москве Алексей Казанцев.

Ранее первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации планирует порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

"Основное мнение, что так называемый "Закон 21" необходим, я поддерживаю. Здесь, конечно, требуется программа сохранения здоровья населения. Но стоит всё-таки учитывать, что был печальный опыт тотального запрета 80-х годов, когда вырубали все виноградники. К сожалению, была тогда большая волна наркотической зависимости среди молодёжи. Я потом этих пациентов встречал: кого-то в виде наркологических пациентов, а у кого-то была предрасположенность к развитию психических заболеваний — употребление наркотиков послужило пусковым механизмом для возникновения хронических психиатрических заболеваний. Здесь я предлагаю, чтобы был поэтапный сценарий: то есть вначале оставили легкий алкоголь, потому что такой алкоголизм менее злокачественный, чем при более крепких напитках", — рассказал Казанцев РИА Новости.

Врач пояснил, что к легкому алкоголю относятся пиво, вино и алкогольные коктейли. Самым вредным среди них эксперт назвал алкогольные коктейли, на втором месте – пиво. К этим двум напиткам происходит и самое быстрое привыкание. Наиболее безопасным из трёх напитков, отмечает эксперт, является вино, поскольку меньше других вызывает привыкание, а также пьётся при определенных ритуалах, способствующих более ответственному потреблению алкоголя.

Опасность пива, по словам Казанцева, в том, что оно значительно быстрее усваивается. "К пиву очень быстро развивается зависимость, так как оно не имеет отрицательного вкуса, как крепкие алкогольные напитки, и очень многим приходится употреблять его в больших количествах, чтобы достигнуть опьяняющего эффекта и поддерживать себя в таком состоянии на протяжении всего время выпивки – при застолье, посещении паба, футбольного матча и т.д. Алкогольные коктейли страшны тем, что они помимо алкоголя содержат различные добавки: там обязательно есть сахар, который ускоряет и удлиняет опьянение, подсластители, которые у молодёжи вызывают привыкание", — уточнил Казанцев.

По его словам, развитию пивного алкоголизма во многих странах способствует реклама пива, сопровождающая популярные спортивные мероприятия. По мнению эксперта, даже в рекламе безалкогольного пива есть скрытая пропаганда: хоть само по себе оно и не вредно, но при этом может спровоцировать употребление более крепких алкогольных напитков, поскольку не имеет опьяняющего эффекта.

Собеседник агентства отметил, что повышение возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года приведет к сохранению здоровья у молодого поколения, потому что между этими возрастами хоть и небольшой промежуток, но в плане физиологии и морально-этических норм – большая разница. Например, к 21 году у мужчин физиологически заканчивается рост костно-мышечной системы, а также формируются морально-этические нормы. К этому времени большая часть молодых людей заканчивает учебное заведение и материально себя обеспечивает, юноши проходят службу в рядах вооруженных сил РФ.

"В 18 лет оканчивают 11 класс. Еще не сформированы морально-этические нормы, еще сложно сказать "нет", еще любопытство, еще определенная компанейщина, "на слабо" могут взять. Это мое мнение, и оно имеет место быть. Эта разница – она велика", — подчеркнул собеседник агентства.

Казанцев уточнил, что в последние годы молодых пациентов с алкогольной зависимостью – немного, потому что молодёжь увлечена спортом и компьютерными играми, а эти занятия с алкогольным опьянением несовместимы.

"Но в период начала 2000-х годов было много (молодых пациентов с алкогольной зависимостью – ред.). Был период, когда поступали молодые люди, подростки, юноши, и более старшее поколение зависимых от алкоголя говорили: "Вот наша смена пришла". Это мне так запомнилось, я тогда был молодым доктором", — добавил он.