ВАШИНГТОН, 22 мая /ПРАЙМ/. Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности на рабочем уровне о резервном кредите на 18 месяцев, который откроет Киеву доступ к 3,6 миллиарда SDR, что эквивалентно 5 миллиардам долларов, говорится в распространенном сообщении фонда.

"Сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренностей на рабочем уровне по экономической политике для нового 18-месячного резервного кредита (SBA). Новый SBA с запрошенным доступом к 3,6 миллиарда SDR (эквивалентно $5 миллиардам) нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям для борьбы с последствиями шока от COVID-19", — приводятся в сообщении слова главы команды переговорщиков со стороны МВФ Иванны Владковой Голлар.

По ее словам, соглашение будет рассмотрено руководством фонда в ближайшие недели.