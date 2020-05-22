БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мая /ПРАЙМ/. Правительство Аргентины продлило до 2 июня переговоры по реструктуризации долга, сообщил РИА Новости источник в министерстве экономики страны.

"Предложение продлевается на 10 дней", — сообщил собеседник агентства.

Ранее правительство Аргентины продлило до вечера 22 мая срок действия предложения держателям аргентинского госдолга о его реструктуризации. Дело в том, что крупные кредиторы не согласны с выдвинутыми условиями.

Власти предложили план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трёх лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга. В целом страна хочет реструктурировать 68,8 миллиарда долларов.