ПЕКИН, 22 мая /ПРАЙМ/. Китай готов укреплять международное сотрудничество в борьбе с COVID-19 и способствовать стабилизации пострадавшей от пандемии мировой экономики, говорится в докладе, зачитанном премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном на открытии сессии главного законодательного органа страны.

"Находясь перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, сильной экономической рецессии и других глобальных вызовов, все страны должны сотрудничать", — заявил Ли Кэцян.

По его словам, "Китай готов работать совместно с другими государствами для укрепления международного сотрудничества в области контроля COVID-19, продвижения стабильности мировой экономики, совершенствования глобального управления и сохранения миропорядка, основанного на международном законодательстве".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.