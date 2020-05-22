ТОКИО, 22 мая /ПРАЙМ/. Банк Японии оставил прежней базовую ставку и принял решения по системе кредитования банков для оказания помощи среднему и малому бизнесу, пострадавшему в результате распространения коронавируса, сообщил телеканал NHK.

Банк Японии – центральный банк страны – на своем внеочередном заседании руководства утвердил комплекс мер, которые должны будут вступить в силу с июня. Именно этим и вызвана необходимость проведения внеочередного заседания, чтобы, не дожидаясь плановой июньской встречи, принять комплекс неотложных мер.

Банк Японии будет выделять кредиты под 0% тем частным финансовым структурам, которые возьмут на себя выполнение правительственного решения о беспроцентных и беззалоговых займах для малого и среднего бизнеса. Максимальная сумма, которую может занять у центробанка один финансовый институт – 100 миллиардов иен (около 930 миллионов долларов).

Практика внеочередных заседаний руководства банка – крайне редкое явление: предыдущее такое заседание состоялось почти 8 лет назад.