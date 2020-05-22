ПЕКИН, 22 мая /ПРАЙМ/. Китай сталкивается и в обозримом будущем продолжит сталкиваться с беспрецедентными в своей истории вызовами из-за эпидемии COVID-19, но у него есть возможности для того, чтобы пережить это сложное время, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"В настоящее время и в обозримом будущем Китай будет сталкиваться с вызовами, с которыми не сталкивался никогда ранее. Тем не менее у нас есть уникальная политическая и институциональная политическая сила, мощная экономическая основа, огромный потенциал рынка и сотни миллионов умных и трудолюбивых людей", — заявил Ли Кэцян, выступая с рабочим докладом на открывшейся ежегодной сессии заксобрания страны.

Он отметил, что если страна будет встречать эти вызовы "лицом к лицу", укрепит уверенность в развитии, создаст мощный импульс для роста, сохранит и максимально использует этот важный период стратегических возможностей для своего развития, то Китай, без сомнения, сможет пережить это сложное время.

"Горизонты для развития Китая полны многообещающих перспектив", — добавил китайский премьер.