Китай сталкивается с беспрецедентными вызовами из-за эпидемии COVID-19 - премьер
ПЕКИН, 22 мая /ПРАЙМ/. Китай сталкивается и в обозримом будущем продолжит сталкиваться с беспрецедентными в своей истории вызовами из-за эпидемии COVID-19, но у него есть возможности для того, чтобы пережить это сложное время, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"В настоящее время и в обозримом будущем Китай будет сталкиваться с вызовами, с которыми не сталкивался никогда ранее. Тем не менее у нас есть уникальная политическая и институциональная политическая сила, мощная экономическая основа, огромный потенциал рынка и сотни миллионов умных и трудолюбивых людей", — заявил Ли Кэцян, выступая с рабочим докладом на открывшейся ежегодной сессии заксобрания страны.
Он отметил, что если страна будет встречать эти вызовы "лицом к лицу", укрепит уверенность в развитии, создаст мощный импульс для роста, сохранит и максимально использует этот важный период стратегических возможностей для своего развития, то Китай, без сомнения, сможет пережить это сложное время.
"Горизонты для развития Китая полны многообещающих перспектив", — добавил китайский премьер.
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