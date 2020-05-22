МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" в первом квартале 2020 года сократил чистую прибыль по МСФО в восемь раз, до 78 миллионов рублей, следует из отчета кредитной организации.

Прибыль до налогообложения составила 381 миллион рублей, сократившись на 44,6%.

Операционные доходы выросли на 17,4%, составив 2,725 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы увеличились в 2,3 раза, до 2,964 миллиарда рублей.

Активы банка с начала года увеличились на 12,1%, составив 318,231 миллиарда рублей на 31 марта, обязательства — на 4,3%, до 228,63 миллиарда рублей.

Банк "Дом.РФ" — ипотечно-строительный банк с широкой федеральной сетью обслуживания, единственный акционер кредитной организации — АО "Дом.РФ". По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 апреля занимал 28-е место в банковской системе РФ.