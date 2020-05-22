НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая — ПРАЙМ. Самолет "Пакистанских авиалиний" разбился в Карачи, сообщает в пятницу телеканал Geo.

Самолет совершал перелет из Лахора в Карачи и разбился рядом с аэропортом, передает телеканал со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации. На кадрах видно, что над местом падения поднимается черный дым.

Представитель национальной пакистанской авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана" Абдул Саттар подтвердил телеканалу Dawn крушение самолета авиакомпании рядом с аэропортом Карачи.

На борту разбившегося в Пакистане Airbus A-320 было 95 пассажиров и 8 членов экипажа, сообщает телеканал Samaa со ссылкой Саттара.

На место крушения прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, и пять пожарных бригад.

По данным очевидцев, самолет упал на несколько домов, в этом районе отключилось электричество.