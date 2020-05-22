МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Худшего сценария с коронавирусом в Москве удалось избежать, ситуацию в городе по ключевым показателям можно назвать неплохой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Ситуацию удалось стабилизировать. Сегодня можно уже с уверенностью сказать: нам удалось избежать худшего сценария, какой разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов. И сегодня могу вам доложить, что по целому ряду ключевых показателей Москва уже выглядит неплохо", — сказал Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Так, по его словам, количество вновь выявляемых больных коронавирусом уменьшилось в два раза: с 6 тысяч до 3 тысяч, количество ежедневно поступающих тяжелых больных в московские клиники уменьшилось тоже в два раза с 2100 до 1 тысячи человек.

Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Москве снизился до 0,97, сообщил мэр.

"Если посмотреть на коэффициент распространения инфекции, по Москве он 0,97 — в группе регионов лучший коэффициент", — сказал Собянин.

В Москве надо сохранять строгие санитарные меры для борьбы с коронавирусом — самоизоляцию, масочный режим и пропуска, считает мэр.

"Мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, требования по масочному режиму по отношению к гражданам, к населению. Продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее. И конечно, достаточно жесткие требования по работе предприятий, для того чтобы они соблюдали все санитарные требования, предъявляемые Роспотребнадзором", — сказал Собянин.

"Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса", — добавил он.

Собянин сообщил, что обсудит в пятницу с врачами вопросы наращивания объемов оказания плановой медицинской помощи жителям столицы.

"Мы договорились с главными врачами, сегодня буквально после вашего совещания соберемся с ними и обсудим, как уже со следующей недели начать увеличивать объемы плановой помощи, при этом понимая, что мы все еще находимся в сложной эпидемиологической ситуации. Соответственно, разрабатываем с Роспотребнадзором меры, чтобы эта плановая помощь в целом не создала очаги коронавируса в клиниках", — сказал он.

При этом Собянин добавил, что "мы уже готовы к этому".